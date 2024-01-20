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    Djiby Seck - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Djiby Seck
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 Был в запасе Сент-Труйден 1:0 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    03.02.2024 Был в запасе Кортрейк 1:0 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    30.01.2024 Был в запасе Брюгге 3:2 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    27.01.2024 Был в запасе Кортрейк 0:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    20.01.2024 Был в запасе Стандард 0:1 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 21 тур
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