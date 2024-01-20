Djiby Seck - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Djiby Seck
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Djiby Seck
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|1:0
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Кортрейк
|1:0
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|30.01.2024
|Был в запасе
|Брюгге
|3:2
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Кортрейк
|0:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Стандард
|0:1
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур