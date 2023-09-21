Лука Марин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|90' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|30.11.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Легия (Варшава)
|2:0
|Зриньски (Мостар)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|1:2
|Легия (Варшава)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|4:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)