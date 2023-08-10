Антонио Иванчич - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Иванчич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1995 (29 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Иванчич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1995 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|24.08.2023
|1' -67'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Зриньски (Мостар)
|17.08.2023
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|10.08.2023
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|6:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|55'