Элиас Хут - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Хут
|Команда
|Ян Регенсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Хут
|Команда
|Ян Регенсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ян Регенсбург
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2023
|1' -90'
|Ян Регенсбург (Регенсбург)
|1:2
|Магдебург (Магдебург)
|76'