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    Хасон Чека - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Хасон
    Фамилия Чека
    Команда Магдебург
    Состав Основной
    Родной город Эссен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1999 (24 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Магдебург 22 1 6 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -87' Фортуна (Дюссельдорф) 3:2 Магдебург (Магдебург)
    47'
    10.05.2024 1' -73' Магдебург (Магдебург) 0:0 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    04.05.2024 Был в запасе Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 4:1 Магдебург (Магдебург)
    28.04.2024 87' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Оснабрюк (Оснабрюк)
    21.04.2024 69' -90' Ганза (Росток) 0:2 Магдебург (Магдебург)
    14.04.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 2:2 Гамбург (Гамбург)
    06.04.2024 Был в запасе Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    31.03.2024 1' -45' Магдебург (Магдебург) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    17.03.2024 46' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 7:0 Магдебург (Магдебург)
    09.03.2024 81' -90' Магдебург (Магдебург) 0:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    03.03.2024 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    24.02.2024 76' -90' Магдебург (Магдебург) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.02.2024 Был в запасе Герта (Берлин) 3:2 Магдебург (Магдебург)
    10.02.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 1:0 Санкт-Паули (Гамбург)
    02.02.2024 1' -46' Магдебург (Магдебург) 1:1 Хольштайн (Киль)
    28.01.2024 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    21.01.2024 77' -90' Магдебург (Магдебург) 1:0 Веен (Висбаден)
    90'
    16.12.2023 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 2:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    12.11.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:2 Ганза (Росток)
    4' 73'
    04.11.2023 1' -59' Гамбург (Гамбург) 2:0 Магдебург (Магдебург)
    29.10.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    20.10.2023 85' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Магдебург (Магдебург)
    07.10.2023 1' -46' Магдебург (Магдебург) 1:1 Карлсруэ (Карлсруэ)
    01.10.2023 56' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    90'
    22.09.2023 1' -71' Магдебург (Магдебург) 1:1 Падерборн (Падерборн)
    16.09.2023 1' -80' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:3 Магдебург (Магдебург)
    27' 67' 59'
    02.09.2023 1' -85' Магдебург (Магдебург) 6:4 Герта (Берлин)
    49' 58'
    27.08.2023 Был в запасе Санкт-Паули (Гамбург) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    20.08.2023 1' -64' Хольштайн (Киль) 2:4 Магдебург (Магдебург)
    06.08.2023 1' -69' Магдебург (Магдебург) 2:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    29.07.2023 1' -90' Веен (Висбаден) 1:1 Магдебург (Магдебург)
    29'
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