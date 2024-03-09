Хасон Чека - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Хасон
|Фамилия
|Чека
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|169
|Имя
|Хасон
|Фамилия
|Чека
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|22
|1
|6
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -87'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|3:2
|Магдебург (Магдебург)
|47'
|10.05.2024
|1' -73'
|Магдебург (Магдебург)
|0:0
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|4:1
|Магдебург (Магдебург)
|28.04.2024
|87' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|21.04.2024
|69' -90'
|Ганза (Росток)
|0:2
|Магдебург (Магдебург)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|2:2
|Гамбург (Гамбург)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|31.03.2024
|1' -45'
|Магдебург (Магдебург)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|17.03.2024
|46' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|7:0
|Магдебург (Магдебург)
|09.03.2024
|81' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|0:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|24.02.2024
|76' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|3:2
|Магдебург (Магдебург)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Санкт-Паули (Гамбург)
|02.02.2024
|1' -46'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Хольштайн (Киль)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|21.01.2024
|77' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Веен (Висбаден)
|90'
|16.12.2023
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|2:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|12.11.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Ганза (Росток)
|4' 73'
|04.11.2023
|1' -59'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Магдебург (Магдебург)
|29.10.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|20.10.2023
|85' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Магдебург (Магдебург)
|07.10.2023
|1' -46'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|01.10.2023
|56' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|90'
|22.09.2023
|1' -71'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)
|16.09.2023
|1' -80'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:3
|Магдебург (Магдебург)
|27' 67' 59'
|02.09.2023
|1' -85'
|Магдебург (Магдебург)
|6:4
|Герта (Берлин)
|49' 58'
|27.08.2023
|Был в запасе
|Санкт-Паули (Гамбург)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|20.08.2023
|1' -64'
|Хольштайн (Киль)
|2:4
|Магдебург (Магдебург)
|06.08.2023
|1' -69'
|Магдебург (Магдебург)
|2:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|29.07.2023
|1' -90'
|Веен (Висбаден)
|1:1
|Магдебург (Магдебург)
|29'