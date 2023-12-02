Гарри Чарсли - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Чарсли
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Чарсли
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|1' -78'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|16.01.2024
|1' -90'
|Истли (Истли)
|1:3
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|06.01.2024
|1' -65'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|12.12.2023
|78' -90'
|Барнет (Лондон)
|1:4
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|86'
|02.12.2023
|Был в запасе
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Барнет (Лондон)