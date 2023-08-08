Арамид Оте - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Арамид
|Фамилия
|Оте
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Арамид
|Фамилия
|Оте
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уолсолл
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|68' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:3
|Уолсолл (Уолсолл)
|85'