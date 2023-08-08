Жуниор Китирна - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Китирна
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Китирна
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флитвуд
|1
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:2
|Флитвуд (Флитвуд)
|5' 47'