Крис Венейблс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Венейблс
|Команда
|Пенибонт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1985 (38 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Венейблс
|Команда
|Пенибонт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1985 (38 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пенибонт
|2
|1
|0
|-1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -114'
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|2:0
|Пенибонт (Бридженд)
|114'
|13.07.2023
|1' -90'
|Пенибонт (Бридженд)
|1:1
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|66'