Сава Радич - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Сава
|Фамилия
|Радич
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Сава
|Фамилия
|Радич
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1998 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Струга
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Струга (Струга)
|65'
|24.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|81'
|17.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|2:1
|Струга (Струга)
|10.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|3:1
|Свифт (Эсперанж)
|23'
|01.08.2023
|1' -79'
|Будучность (Подгорице)
|3:4
|Струга (Струга)
|26.07.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|1:0
|Будучность (Подгорице)