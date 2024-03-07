Зураб Тевзадзе - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Тевзадзе
|Команда
|Женис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Тевзадзе
|Команда
|Женис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|1' - 90'
|Жетысу
|2:2
|Женис
|Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
|02.06.2024
|1' - 90'
|Женис
|0:1
|Атырау
|Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Женис
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:2
|Женис (Астана)
|02.06.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|0:1
|Атырау (Атырау)
|18.05.2024
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|1:0
|Женис (Астана)
|90'
|12.05.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|0:2
|Кайрат (Алматы)
|2'
|04.05.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|1:2
|Елимай (Семей)
|27.04.2024
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Женис (Астана)
|20.04.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|1:0
|Туран (Туркестан)
|34'
|06.04.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Женис (Астана)
|31.03.2024
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:0
|Женис (Астана)
|07.03.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|01.03.2024
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Женис (Астана)