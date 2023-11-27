Хуан Мануэль Крус - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Хуан Мануэль
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Хуан Мануэль
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Верона (Верона)
|28.01.2024
|81' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.01.2024
|77' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Верона (Верона)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Верона (Верона)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Салернитана (Салерно)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Верона (Верона)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Верона (Верона)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|10.11.2023
|63' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Верона (Верона)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Монца (Монца)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Верона (Верона)
|02.10.2023
|1' -58'
|Торино (Турин)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)