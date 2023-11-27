Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Хуан Мануэль Крус - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Хуан Мануэль
    Фамилия Крус
    Команда Верона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 1999 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2024 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Верона (Верона)
    28.01.2024 81' -90' Верона (Верона) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.01.2024 77' -90' Рома (Рим) 2:1 Верона (Верона)
    13.01.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    06.01.2024 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Верона (Верона)
    30.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Салернитана (Салерно)
    23.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    17.12.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Верона (Верона)
    03.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Верона (Верона)
    27.11.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Лечче (Лечче)
    10.11.2023 63' -90' Дженоа (Генуя) 1:0 Верона (Верона)
    05.11.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Монца (Монца)
    28.10.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    21.10.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Наполи (Неаполь)
    08.10.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Верона (Верона)
    02.10.2023 1' -58' Торино (Турин) 0:0 Верона (Верона)
    27.09.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    23.09.2023 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    18.09.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+