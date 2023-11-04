Luke Matheson - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Luke Matheson
|Команда
|Богемиан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Luke Matheson
|Команда
|Богемиан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.06.2024
|Был в запасе
|Богемиан
|1:2
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
|31.05.2024
|Был в запасе
|Уотерфорд
|2:1
|Богемиан
|Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
|24.05.2024
|46' - 90'
|Богемиан
|2:2
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|04.11.2023
|76' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)