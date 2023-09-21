Франческо Д'Алессио - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Д'Алессио
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 2004 (20 лет)
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Д'Алессио
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Славия (Прага)
|05.10.2023
|77' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Серветт (Женева)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Рома (Рим)