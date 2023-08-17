Дан-Ангело Ботан - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Дан-Ангело
|Фамилия
|Ботан
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Дан-Ангело
|Фамилия
|Ботан
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Рома (Рим)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.08.2023
|Был в запасе
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|17.08.2023
|85' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Шериф (Тирасполь)