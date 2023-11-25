Ленни Пинтор - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Пинтор
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 2000 (23 года)
|Рост
|179
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Пинтор
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 2000 (23 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|15
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:1
|ЛАСК (Линц)
|05.05.2024
|64' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|ЛАСК (Линц)
|28.04.2024
|71' -90'
|ЛАСК (Линц)
|5:0
|Рапид (Вена)
|09.03.2024
|1' -67'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.03.2024
|46' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|58'
|24.02.2024
|64' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.02.2024
|61' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|11.02.2024
|83' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|03.12.2023
|1' -85'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|51'
|25.11.2023
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|12.11.2023
|46' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|2:0
|ЛАСК (Линц)
|05.11.2023
|90' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Штурм (Грац)
|27.08.2023
|46' -84'
|ЛАСК (Линц)
|2:0
|Аустрия (Вена)
|12.08.2023
|1' -70'
|ЛАСК (Линц)
|2:0
|Блау-Вайс (Линц)
|49'
|05.08.2023
|1' -58'
|Штурм (Грац)
|2:0
|ЛАСК (Линц)
|28.07.2023
|76' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)