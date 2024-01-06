Винисиус Тобиас - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Тобиас
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Тобиас
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2024
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:2
|Реал (Мадрид)
|06.01.2024
|1' -90'
|Арандина (Аранда-де-Дуэро)
|1:3
|Реал (Мадрид)