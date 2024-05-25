Chan-hee Han - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Chan-hee Han
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Chan-hee Han
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 65'
|Пхохан Стилерс
|1:1
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|01.06.2024
|70' - 90'
|Кимчхон Сангму
|3:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|28.05.2024
|73' - 90'
|Кванджу
|0:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Пхохан Стилерс
|2:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч