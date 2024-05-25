Kwang-hun Shin - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Kwang-hun Shin
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Kwang-hun Shin
|Команда
|Пхохан Стилерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:1
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|28.05.2024
|1' - 90'
|Кванджу
|0:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|2:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч