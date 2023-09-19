Став Лемкин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Став
|Фамилия
|Лемкин
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Став
|Фамилия
|Лемкин
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2023
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|5:3
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)
|07.11.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|19.09.2023
|1' -65'
|Шахтер (Донецк)
|1:3
|Порту (Порту)