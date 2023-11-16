Kodjo Fo Doh Laba - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Kodjo Fo Doh Laba
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Kodjo Fo Doh Laba
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.06.2024
|46' - 90'
|ДР Конго
|1:0
|Того
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|05.06.2024
|57' - 90'
|Того
|1:1
|Южный Судан
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур
|61'
|25.05.2024
|58' - 90'
|Аль-Айн
|5:1
|Йокогама Маринос
|Лига чемпионов АФК, Финал, ответный матч
|90' 90'