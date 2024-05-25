Kyeong-hyeon Min - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Kyeong-hyeon Min
|Команда
|Инчхон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kyeong-hyeon Min
|Команда
|Инчхон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|1' - 59'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|29.05.2024
|1' - 85'
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч