Dong-yun Jeong - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Dong-yun Jeong
|Команда
|Инчхон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Dong-yun Jeong
|Команда
|Инчхон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.06.2024
|89' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|1:3
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
|16.06.2024
|81' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|01.06.2024
|90' - 90'
|Сувон Самсунг
|3:1
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч