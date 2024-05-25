Dong-heon Kim - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Dong-heon Kim
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Dong-heon Kim
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|Был в запасе
|Кванджу
|2:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Кимчхон Сангму
|3:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч