Ахмед Ашраф Аль-Фики - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Ахмед Ашраф
|Фамилия
|Аль-Фики
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Ахмед Ашраф
|Фамилия
|Аль-Фики
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Таавун
|1:0
|Аль-Иттифак
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур