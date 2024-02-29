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    Фахад Аль-Абдулразик - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Фахад
    Фамилия Аль-Абдулразик
    Команда Аль-Таавун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 2000 (24 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.05.2024 Был в запасе Аль-Таавун 1:0 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
    23.05.2024 18' - 90' Аль-Фейха 1:1 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Таавун 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2024 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 1:0 Аль-Иттифак (Даммам)
    23.05.2024 18' -90' Аль-Фейха (Аль-Маджмаа) 1:1 Аль-Таавун (Бурайда)
    18.05.2024 86' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 1:0 Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
    09.05.2024 Был в запасе Аль-Рияд (Эр-Рияд) 0:0 Аль-Таавун (Бурайда)
    03.05.2024 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 0:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    18.04.2024 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 1:1 Халидж (Сайхат)
    05.04.2024 66' -90' Аль-Иттихад (Джидда) 0:0 Аль-Таавун (Бурайда)
    02.04.2024 46' -90' Аль-Таи (Хаиль) 2:3 Аль-Таавун (Бурайда)
    77'
    16.03.2024 24' -90' Аль-Раед (Бурайда) 0:0 Аль-Таавун (Бурайда)
    45'
    29.02.2024 1' -90' Аль-Вахда (Мекка) 3:3 Аль-Таавун (Бурайда)
    23.02.2024 82' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 3:1 Аль-Охдуд (Наджран)
    15.02.2024 1' -90' Абха (Абха) 1:1 Аль-Таавун (Бурайда)
    30.12.2023 85' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 1:4 Аль-Наср (Эр-Рияд)
    23.12.2023 1' -46' Аль-Таавун (Бурайда) 1:1 Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
    29'
    16.12.2023 87' -90' Аль-Иттифак (Даммам) 0:2 Аль-Таавун (Бурайда)
    08.12.2023 1' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 4:1 Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
    02.12.2023 Был в запасе Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:2 Аль-Таавун (Бурайда)
    24.11.2023 1' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 1:2 Аль-Рияд (Эр-Рияд)
    10.11.2023 66' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 2:0 Аль-Таавун (Бурайда)
    80'
    05.11.2023 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 0:0 Дамак (Хамис-Мушайт)
    26.10.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:1 Аль-Таавун (Бурайда)
    20.10.2023 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 1:1 Аль-Иттихад (Джидда)
    05.10.2023 56' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 3:0 Аль-Таи (Хаиль)
    29.09.2023 1' -90' Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:3 Аль-Таавун (Бурайда)
    21.09.2023 1' -86' Аль-Таавун (Бурайда) 2:1 Аль-Раед (Бурайда)
    16.09.2023 75' -90' Аль-Ахли (Джидда) 3:2 Аль-Таавун (Бурайда)
    02.09.2023 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 4:1 Аль-Вахда (Мекка)
    29.08.2023 90' -90' Аль-Охдуд (Наджран) 0:1 Аль-Таавун (Бурайда)
    25.08.2023 Был в запасе Аль-Таавун (Бурайда) 1:0 Абха (Абха)
    18.08.2023 Был в запасе Аль-Наср (Эр-Рияд) 0:2 Аль-Таавун (Бурайда)
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