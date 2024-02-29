Фахад Аль-Абдулразик - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Фахад
|Фамилия
|Аль-Абдулразик
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2000 (24 года)
|Имя
|Фахад
|Фамилия
|Аль-Абдулразик
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2000 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Таавун
|1:0
|Аль-Иттифак
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
|23.05.2024
|18' - 90'
|Аль-Фейха
|1:1
|Аль-Таавун
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Таавун
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:0
|Аль-Иттифак (Даммам)
|23.05.2024
|18' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|1:1
|Аль-Таавун (Бурайда)
|18.05.2024
|86' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:0
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|09.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|0:0
|Аль-Таавун (Бурайда)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|0:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|05.04.2024
|66' -90'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|0:0
|Аль-Таавун (Бурайда)
|02.04.2024
|46' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|2:3
|Аль-Таавун (Бурайда)
|77'
|16.03.2024
|24' -90'
|Аль-Раед (Бурайда)
|0:0
|Аль-Таавун (Бурайда)
|45'
|29.02.2024
|1' -90'
|Аль-Вахда (Мекка)
|3:3
|Аль-Таавун (Бурайда)
|23.02.2024
|82' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|3:1
|Аль-Охдуд (Наджран)
|15.02.2024
|1' -90'
|Абха (Абха)
|1:1
|Аль-Таавун (Бурайда)
|30.12.2023
|85' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:4
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|23.12.2023
|1' -46'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:1
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|29'
|16.12.2023
|87' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|0:2
|Аль-Таавун (Бурайда)
|08.12.2023
|1' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|4:1
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:2
|Аль-Таавун (Бурайда)
|24.11.2023
|1' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:2
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|10.11.2023
|66' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|2:0
|Аль-Таавун (Бурайда)
|80'
|05.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|0:0
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Таавун (Бурайда)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:1
|Аль-Иттихад (Джидда)
|05.10.2023
|56' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|3:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|29.09.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:3
|Аль-Таавун (Бурайда)
|21.09.2023
|1' -86'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|2:1
|Аль-Раед (Бурайда)
|16.09.2023
|75' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:2
|Аль-Таавун (Бурайда)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|4:1
|Аль-Вахда (Мекка)
|29.08.2023
|90' -90'
|Аль-Охдуд (Наджран)
|0:1
|Аль-Таавун (Бурайда)
|25.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:0
|Абха (Абха)
|18.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|0:2
|Аль-Таавун (Бурайда)