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    Алан Маттурро - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Алан
    Фамилия Маттурро
    Команда Дженоа
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 2004 (19 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.05.2024 77' - 90' Дженоа 2:0 Болонья Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2024 77' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    19.05.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Дженоа (Генуя)
    12.05.2024 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    28.01.2024 90' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Лечче (Лечче)
    13.01.2024 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Торино (Турин)
    05.01.2024 84' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Дженоа (Генуя)
    29.12.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Интер (Милан)
    22.12.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Дженоа (Генуя)
    15.12.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Ювентус (Турин)
    10.12.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:0 Дженоа (Генуя)
    02.12.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    26.11.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Дженоа (Генуя)
    10.11.2023 86' -90' Дженоа (Генуя) 1:0 Верона (Верона)
    05.11.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Дженоа (Генуя)
    22.10.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Дженоа (Генуя)
    07.10.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
    01.10.2023 87' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Дженоа (Генуя)
    90'
    28.09.2023 1' -76' Дженоа (Генуя) 4:1 Рома (Рим)
    22.09.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:0 Дженоа (Генуя)
    16.09.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:2 Наполи (Неаполь)
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