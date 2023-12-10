Алан Маттурро - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Маттурро
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Маттурро
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2024
|77' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.01.2024
|90' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Торино (Турин)
|05.01.2024
|84' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|29.12.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Интер (Милан)
|22.12.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|10.11.2023
|86' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Верона (Верона)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Милан (Милан)
|01.10.2023
|87' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|90'
|28.09.2023
|1' -76'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Рома (Рим)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Наполи (Неаполь)