Алеша Матко - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Алеша
|Фамилия
|Матко
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Алеша
|Фамилия
|Матко
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Целе
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Целе (Целе)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|12'
|24.08.2023
|1' -81'
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Целе (Целе)
|17.08.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Целе (Целе)
|10.08.2023
|1' -82'
|Целе (Целе)
|1:0
|Неман (Гродно)
|03.08.2023
|1' -116'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|0:1
(2:4)п
|Целе (Целе)
|27.07.2023
|1' -90'
|Целе (Целе)
|3:4
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|59'