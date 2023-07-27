Сома Шуходовски - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Сома
|Фамилия
|Шуходовски
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Сома
|Фамилия
|Шуходовски
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кечкемет
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Рига (Рига)
|3:1
|Кечкемет (Кечкемет)
|27.07.2023
|1' -90'
|Кечкемет (Кечкемет)
|2:1
|Рига (Рига)
|52'