Jun-hong Kim - статистика
#17 | Вратарь
|Имя
|Jun-hong Kim
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Jun-hong Kim
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 90'
|Кванджу
|2:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|01.06.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|3:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|28.05.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч