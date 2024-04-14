Андерс Хагельскьер - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Хагельскьер
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хернинг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Хагельскьер
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хернинг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|58' - 90'
|Мольде
|2:2
|Викинг
|Норвегия. Элитсериен, 11 тур
|26.05.2024
|74' - 90'
|Бранн
|1:3
|Мольде
|Норвегия. Элитсериен, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|12
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|58' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:2
|Викинг (Ставангер)
|26.05.2024
|74' -90'
|Бранн (Берген)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|20.05.2024
|86' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|16.05.2024
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|11.05.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)
|05.05.2024
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|3:1
|Мольде (Мольде)
|28.04.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|21.04.2024
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Мольде (Мольде)
|17.04.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Одд (Шиен)
|14.04.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:0
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|07.04.2024
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|45' 36'
|01.04.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|63'