Macaulay Gillesphey - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Macaulay Gillesphey
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Macaulay Gillesphey
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Плимут Аргайл
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2023
|1' -71'
|Кардифф (Кардифф)
|2:2
|Плимут Аргайл (Плимут)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Плимут Аргайл (Плимут)
|25.10.2023
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Плимут Аргайл (Плимут)
|07.10.2023
|1' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|1:3
|Суонси (Суонси)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|30.09.2023
|1' -55'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Плимут Аргайл (Плимут)
|23.09.2023
|90' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|6:2
|Норвич Сити (Норвич)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:1
|Плимут Аргайл (Плимут)