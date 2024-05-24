Julio Herrera - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Julio Herrera
|Команда
|Олвейс Реди
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Julio Herrera
|Команда
|Олвейс Реди
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.05.2024
|73' - 90'
|Индепендьенте
|4:0
|Олвейс Реди
|Копа Судамерикана, 6 тур
|27.05.2024
|46' - 90'
|Хорхе Вильстерманн
|1:0
|Олвейс Реди
|Боливия. Примера, Клаусура, 4 тур
|24.05.2024
|84' - 90'
|Олвейс Реди
|2:1
|Насьональ Потоси
|Боливия. Примера, Клаусура, 3 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч