Daniel Rojas - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Daniel Rojas
|Команда
|Стронгест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Daniel Rojas
|Команда
|Стронгест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.05.2024
|90' - 90'
|Гремио
|4:0
|Стронгест
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|27.05.2024
|Был в запасе
|Ориенте Петролеро
|0:1
|Стронгест
|Боливия. Примера, Клаусура, 4 тур
|24.05.2024
|76' - 90'
|Стронгест
|3:2
|Гуабира
|Боливия. Примера, Клаусура, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч