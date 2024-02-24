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    Gabriele Marchegiani - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Gabriele Marchegiani
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атромитос 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:1 Астерас (Триполис)
    27.04.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    20.04.2024 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:2 Кифисиас (Киффисиа)
    13.04.2024 1' -90' Волос (Волос) 2:2 Атромитос (Перистери)
    06.04.2024 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Пансерраикос (Серрес)
    30.03.2024 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Атромитос (Перистери)
    16.03.2024 1' -90' Атромитос (Перистери) 3:2 ПАС (Яннина)
    03.03.2024 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    28.02.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ПАС Ламия (Ламия)
    24.02.2024 Был в запасе Пансерраикос (Серрес) 0:0 Атромитос (Перистери)
    17.02.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Арис (Салоники)
    10.02.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    04.02.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 ПАОК (Салоники)
    28.01.2024 Был в запасе Астерас (Триполис) 3:0 Атромитос (Перистери)
    21.01.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:5 АЕК (Афины)
    13.01.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    07.01.2024 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Атромитос (Перистери)
    04.01.2024 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:0 Кифисиас (Киффисиа)
    21.12.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    17.12.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:2 Панатинаикос (Афины)
    03.12.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 ПАС (Яннина)
    26.11.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 3:3 Атромитос (Перистери)
    11.11.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Пансерраикос (Серрес)
    05.11.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 1:3 Атромитос (Перистери)
    28.10.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    22.10.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 Атромитос (Перистери)
    08.10.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 5:0 Атромитос (Перистери)
    02.10.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.09.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 2:1 Атромитос (Перистери)
    23.09.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 Атромитос (Перистери)
    18.09.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Волос (Волос)
    01.09.2023 1' -90' Кифисиас (Киффисиа) 2:1 Атромитос (Перистери)
    27.08.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 4:0 Атромитос (Перистери)
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