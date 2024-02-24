Gabriele Marchegiani - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Gabriele Marchegiani
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Gabriele Marchegiani
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атромитос
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|27.04.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|20.04.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|13.04.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|06.04.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|30.03.2024
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Атромитос (Перистери)
|16.03.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:2
|ПАС (Яннина)
|03.03.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|0:0
|Атромитос (Перистери)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Арис (Салоники)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:5
|АЕК (Афины)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Атромитос (Перистери)
|04.01.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:2
|Панатинаикос (Афины)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|26.11.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|3:3
|Атромитос (Перистери)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Пансерраикос (Серрес)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:3
|Атромитос (Перистери)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|22.10.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|5:0
|Атромитос (Перистери)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.09.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|23.09.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Волос (Волос)
|01.09.2023
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|4:0
|Атромитос (Перистери)