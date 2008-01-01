Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Евро-2024
Матчи
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
Евро-2024
Кубок Америки
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Италия. Серия B
Команды
Бари
Daniele Celiento
Главные новости
Реклама
Испания вышла в плей-офф Евро-2024, победив действующего чемпиона Италию! Смотрите обзор топ-матча на RUTUBE
11:08
Фото
Российская порнозвезда устроила сочную фотосессию в честь Евро-2024
4
10:36
Кордоба согласился на трансфер из «Краснодара» в «Спартак»
10
10:30
Зиньковский: «Расстроюсь, если Горшков перейдет в «Зенит»
10:15
Грабители напали на дом Баджо во время матча Испания – Италия и разбили Роберто пистолетом голову
5
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Акрон
Ахмат
Динамо
Динамо Мх
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Спартак
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
11:33
Титов сравнил «Зенит» с мясорубкой
11:16
«Ахмат» подписал контракт с Адиевым
1
10:45
Саенко назвал главное воспоминание о Евро-2008
10:20
Бийол выступил с благодарностью в адрес Березуцкого
1
10:05
Фото
Шмейхель дал интервью отцу после матча Евро-2024 против Англии
09:50
Букмекеры определили фаворита на звание лучшего бомбардира Евро-2024
09:41
Бонуччи назвал молодого игрока, за которым будущее футбола
09:25
Мостовой спрогнозировал результат игры Словакия – Украина на Евро-2024
09:19
Каррагер назвал два самых скучных матча Евро-2024
09:04
Спаллетти назвал команду, чей игровой стиль он хочет скопировать в сборной Италии
08:47
Николич дал обещание фанатам ЦСКА
4
08:18
Генич отреагировал на победу Испании над Италией
08:02
Реакция Антона Миранчука на предложение «Локо» о новом контракте
2
07:51
Семин дал совет «Локомотиву» после трансфера Глушенкова в «Зенит»
07:42
Нетфуллин назвал легионера ЦСКА, который «гнобил» молодых игроков
07:31
Пономарев заявил, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ только в одном случае
1
07:25
Камбьясо объяснил, за счет чего Испания победила Италию
07:12
Титов прокомментировал приход Станковича в «Спартак»
06:51
Доннарумма – о своей игре против Испании: «Плевать на мои сейвы»
4
06:40
Спаллетти назвал причину поражения Италии от Испании
06:32
Мостовой объяснил, почему Кроос заканчивает карьеру в 34 года
06:21
Видео
Бракамонте под гитару исполнил песню в память о Марадоне
06:11
Реакция агента Даку на скандальную выходку игрока на Евро-2024
6
05:59
Расписание матчей Евро-2024, 21 июня
05:43
Стало известно, чем займется Талалаев после увольнения из «Химок»
4
05:37
Обращение Глушенкова к «Локомотиву» после ухода в «Зенит»
6
05:29
Месси – первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки
05:13
Агент Козлова высказался о будущем игрока
Все новости
3
теста для вас
1
Определите год чемпионата Европы по фото?
2
Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
3
Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
Главная
Италия. Серия B
Команды
Бари
Daniele Celiento
Статистика
Daniele Celiento - статистика
#33 | Защитник
Имя
Daniele Celiento
Команда
Бари
Состав
Основной
Позиция
Защитник
Статистика
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+