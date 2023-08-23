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    Григорий Комиссаров - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Григорий
    Отчество Семенович
    Фамилия Комиссаров
    Команда Муром
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 2004 (19 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Муром 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2023 84' -90' Муром (Муром) 1:3 2DROTS (Москва)
    Россия
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