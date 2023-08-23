Григорий Комиссаров - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Комиссаров
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Комиссаров
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Муром
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2023
|84' -90'
|Муром (Муром)
|1:3
|2DROTS (Москва)