Серджи Альтимира - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Серджи
|Фамилия
|Альтимира
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Серджи
|Фамилия
|Альтимира
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -71'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|06.12.2023
|1' -70'
|Вильяновенсе (Вильянуэва)
|1:2
|Бетис (Севилья)