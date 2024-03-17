Дин Хейзен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Хейзен
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Хейзен
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|12
|2
|0
|4
|0
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Рома (Рим)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Рома (Рим)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|14.04.2024
|1' -53'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Рома (Рим)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Лацио (Рим)
|01.04.2024
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Рома (Рим)
|17.03.2024
|86' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.03.2024
|33' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Рома (Рим)
|45'
|02.03.2024
|77' -90'
|Монца (Монца)
|1:4
|Рома (Рим)
|26.02.2024
|78' -90'
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|89'
|18.02.2024
|1' -46'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:3
|Рома (Рим)
|38' 39'
|10.02.2024
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:4
|Интер (Милан)
|90'
|05.02.2024
|55' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|59'
|29.01.2024
|88' -90'
|Салернитана (Салерно)
|1:2
|Рома (Рим)
|20.01.2024
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Верона (Верона)
|14.01.2024
|78' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Рома (Рим)
|81'
|07.01.2024
|46' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Рома (Рим)
|15.12.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Интер (Милан)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|22.10.2023
|78' -90'
|Милан (Милан)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Торино (Турин)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Ювентус (Турин)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Ювентус (Турин)