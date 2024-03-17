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    Дин Хейзен - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дин
    Фамилия Хейзен
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 2005 (19 лет)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 Был в запасе Эмполи 2:1 Рома Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 12 2 0 4 0
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Рома (Рим)
    19.05.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Дженоа (Генуя)
    12.05.2024 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Рома (Рим)
    05.05.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Ювентус (Турин)
    28.04.2024 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Рома (Рим)
    22.04.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    14.04.2024 1' -53' Удинезе (Удине) 1:2 Рома (Рим)
    06.04.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Лацио (Рим)
    01.04.2024 46' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Рома (Рим)
    17.03.2024 86' -90' Рома (Рим) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.03.2024 33' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Рома (Рим)
    45'
    02.03.2024 77' -90' Монца (Монца) 1:4 Рома (Рим)
    26.02.2024 78' -90' Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    89'
    18.02.2024 1' -46' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:3 Рома (Рим)
    38' 39'
    10.02.2024 1' -90' Рома (Рим) 2:4 Интер (Милан)
    90'
    05.02.2024 55' -90' Рома (Рим) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    59'
    29.01.2024 88' -90' Салернитана (Салерно) 1:2 Рома (Рим)
    20.01.2024 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Верона (Верона)
    14.01.2024 78' -90' Милан (Милан) 3:1 Рома (Рим)
    81'
    07.01.2024 46' -90' Рома (Рим) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    30.12.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Рома (Рим)
    15.12.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Ювентус (Турин)
    08.12.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    01.12.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Ювентус (Турин)
    26.11.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Интер (Милан)
    11.11.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    05.11.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Ювентус (Турин)
    28.10.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    22.10.2023 78' -90' Милан (Милан) 0:1 Ювентус (Турин)
    07.10.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Торино (Турин)
    01.10.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Ювентус (Турин)
    26.09.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    23.09.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Ювентус (Турин)
    27.08.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    20.08.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:3 Ювентус (Турин)
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