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    Matteo Solini - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Matteo Solini
    Команда Комо
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Комо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2024 Был в запасе Комо (Комо) 3:1 Пиза (Пиза)
    27.02.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:3 Комо (Комо)
    09.02.2024 Был в запасе Комо (Комо) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    03.02.2024 Был в запасе Тернана (Терни) 0:1 Комо (Комо)
    27.01.2024 Был в запасе Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    20.01.2024 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 2:2 Комо (Комо)
    13.01.2024 Был в запасе Комо (Комо) 4:0 Специя (Ла Специя)
    26.12.2023 Был в запасе Козенца (Козенца) 1:2 Комо (Комо)
    23.12.2023 1' -90' Комо (Комо) 3:3 Палермо (Палермо)
    16.12.2023 1' -86' Брешиа (Брешиа) 2:0 Комо (Комо)
    10.12.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Модена (Модена)
    03.12.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    28.11.2023 Был в запасе Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Феральписало (Сало)
    11.11.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:1 Комо (Комо)
    28.10.2023 Был в запасе Комо (Комо) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    20.10.2023 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Комо (Комо)
    08.10.2023 Был в запасе Комо (Комо) 1:3 Кремонезе (Кремона)
    01.10.2023 Был в запасе Бари (Бари) 1:1 Комо (Комо)
    27.09.2023 Был в запасе Комо (Комо) 1:0 Сампдория (Генуя)
    24.09.2023 83' -90' Циттаделла (Циттаделла) 0:3 Комо (Комо)
    17.09.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Тернана (Терни)
    03.09.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Комо (Комо)
    20.08.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:0 Комо (Комо)
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