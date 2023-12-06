Juan María Alcedo - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Juan María Alcedo
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Juan María Alcedo
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Мирандес
|1:0
|Аморебьета
|Испания. Сегунда, 42 тур
|40'
|26.05.2024
|88' - 90'
|Альбасете
|2:2
|Мирандес
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мирандес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2023
|1' -90'
|Луго (Луго)
|2:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)