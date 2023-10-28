Davide Barosi - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Davide Barosi
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Davide Barosi
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2024
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|11.11.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|1' -90'
|Бари (Бари)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|28.10.2023
|67' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Модена (Модена)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)