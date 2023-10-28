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    Davide Barosi - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Davide Barosi
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Асколи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2024 Был в запасе Парма (Парма) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.12.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Циттаделла (Циттаделла)
    23.12.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.12.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    09.12.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Специя (Ла Специя)
    02.12.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    25.11.2023 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    11.11.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 1' -90' Бари (Бари) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    28.10.2023 67' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.10.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.09.2023 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.09.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 2:0 Тернана (Терни)
    23.09.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.09.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.09.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    29.08.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 3:0 Феральписало (Сало)
    26.08.2023 Был в запасе Модена (Модена) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    19.08.2023 Был в запасе Козенца (Козенца) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
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