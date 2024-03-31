Catalin Cucos - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Catalin Cucos
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Catalin Cucos
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|19.05.2024
|1' -46'
|Минай (Минай)
|3:2
|Колос (Ковалевка)
|13.05.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|ЛНЗ (Черкасы)
|09.05.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Заря (Луганск)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|5:0
|Колос (Ковалевка)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|08.03.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:2
|Колос (Ковалевка)
|75'
|02.03.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Рух (Львов)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Минай (Минай)
|04.11.2023
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Динамо (Киев)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.08.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Колос (Ковалевка)