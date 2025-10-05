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Бразилия. Серия А
Команды
Витория
Ромариньо
Статистика
€ 1 млн
Ромариньо - статистика
Витория
12 декабря 1990 (35), Палестина
#7 | Нападающий
176 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Клубный чемпионат мира 2023
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
4 : 3
05.10.2025
Витория
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
28.09.2025
Витория
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 1
20.09.2025
Флуминенсе
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
2 : 0
10.08.2025
Витория
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Витория
2 : 2
04.08.2025
Палмейрас
Был в запасе
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