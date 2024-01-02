Адриан Родригес - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.01.2024
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Алавес
|Испания. Примера, 19 тур