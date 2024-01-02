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    Адриан Родригес - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Адриан
    Фамилия Родригес
    Команда Алавес
    Состав Молодежный
    Родной город Пальма-де-Мальорка
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 декабря 2000 (23 года)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.01.2024 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Алавес Испания. Примера, 19 тур
    Россия
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