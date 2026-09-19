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Ла Лига 2026/2027
Команды
Алавес
Карлос Бенавидес
Статистика
€ 1 млн
Карлос Бенавидес - статистика
Алавес
30 марта 1998 (28), Монтевидео
#23 | Полузащитник
185 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 75'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 75'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
71' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
Был в запасе
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