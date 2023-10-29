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    Абде Реббах - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Абде
    Фамилия Реббах
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Родной город Блида
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 августа 1998 (25 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.01.2024 1' - 57' Реал Сосьедад 1:1 Алавес Испания. Примера, 19 тур
    50'
    21.12.2023 1' - 72' Алавес 0:1 Реал Испания. Примера, 18 тур
    18.12.2023 61' - 90' Жирона 3:0 Алавес Испания. Примера, 17 тур
    09.12.2023 1' - 63' Алавес 0:1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 16 тур
    06.12.2023 73' - 90' Террасса 0:1 Алавес Испания. Кубок, 1/32 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 16 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2024 1' -57' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    50'
    21.12.2023 1' -72' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Реал (Мадрид)
    18.12.2023 61' -90' Жирона (Жирона) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.12.2023 1' -63' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    03.12.2023 1' -67' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    24.11.2023 1' -69' Алавес (Витория-Гастейс) 3:1 Гранада (Гранада)
    38'
    12.11.2023 63' -90' Барселона (Барселона) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    05.11.2023 68' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    29.10.2023 63' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.10.2023 90' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    08.10.2023 86' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Бетис (Севилья)
    01.10.2023 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    28.09.2023 1' -62' Сельта (Виго) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.09.2023 67' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    15.09.2023 64' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    02.09.2023 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    28.08.2023 87' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.08.2023 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 4:3 Севилья (Севилья)
    14.08.2023 64' -90' Кадис (Кадис) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
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