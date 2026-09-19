Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Камило - статистика

Шапекоэнсе
23 февраля 1999 (27)
#27 | Полузащитник
178 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
1'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шапекоэнсе
23
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
1'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
24.08.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
2 : 1
09.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
26.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 83'
54'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
23.07.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
1' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.04.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
12.04.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
03.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
1' - 90'
39'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 0
13.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
12.02.2026
Коритиба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
1' - 68'
63'
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
19:19
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
8
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+