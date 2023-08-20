Mateusz Kowalczyk - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Mateusz Kowalczyk
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mateusz Kowalczyk
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2024
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Брондбю (Бреннбю)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|2:1
|Нордшелланд (Фарум)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|01.10.2023
|90' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:1
|Рандерс (Рандерс)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Брондбю (Бреннбю)