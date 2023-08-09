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    Андрей Ивлев - статистика

    #64 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Ивлев
    Команда Факел
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 2006 (17 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2024 Был в запасе ЦСКА 1:0 Факел Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2023 1' -46' Сочи (Сочи) 2:0 Факел (Воронеж)
    18'
    04.10.2023 1' -66' Факел (Воронеж) 1:1
    (4:2)п    		 ЦСКА (Москва)
    21.09.2023 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0
    (4:2)п    		 Факел (Воронеж)
    29.08.2023 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    85'
    09.08.2023 50' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Факел (Воронеж)
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