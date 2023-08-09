Андрей Ивлев - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ивлев
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ивлев
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|18'
|04.10.2023
|1' -66'
|Факел (Воронеж)
|1:1
(4:2)п
|ЦСКА (Москва)
|21.09.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
(4:2)п
|Факел (Воронеж)
|29.08.2023
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|85'
|09.08.2023
|50' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Факел (Воронеж)